Прыгающие по крышам козы терроризируют жителей Анапы

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как животные бродят по крышам соседних домов и наносят ущерб плодовым деревьям. Местные жители сообщают, что несколько раз видели, как козы спрыгивали с крыш на проходящих мимо людей.



«Мы находимся в курортной зоне, рядом с гостевыми домами. Почему никто не принимает меры? Это крик души! Надеемся, что администрация города услышит нас и примет меры по изъятию скота», — пишет автор видео.