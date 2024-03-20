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Прыгающие по крышам козы терроризируют жителей Анапы

Жители улицы Кати Соловьяновой уже более года пытаются решить проблему с необычной соседкой, которая организовала на втором этаже своего недостроя небольшую ферму, где содержит коз, свиней, кур и другую живность.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как животные бродят по крышам соседних домов и наносят ущерб плодовым деревьям. Местные жители сообщают, что несколько раз видели, как козы спрыгивали с крыш на проходящих мимо людей.

«Мы находимся в курортной зоне, рядом с гостевыми домами. Почему никто не принимает меры? Это крик души! Надеемся, что администрация города услышит нас и примет меры по изъятию скота», — пишет автор видео.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Сочи неизвестные бросили ослика на остановке общественного транспорта.

флора и фауна