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Ледовую переправу на остров Ольхон могут закрыть в ближайшие дни

МЧС предупреждает о том, что в ближайшие дни в Приангарье будут рассматривать вопрос о закрытии ледовой переправы на остров Ольхон в ближайшие дни.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, такое решение связано с тем, что из-за высоких дневных температур началось стремительное разрушение льда вдоль береговой полосы. Со стороны материка уже нарушено сопряжение льда с берегом, и в настоящее время съезд автомобилей на переправу затруднён.

Туристов, которые в настоящее время находятся на острове Ольхон и приехали туда на личном автомобиле, призывают выехать с острова до закрытия ледовой переправы, чтобы не застрять там надолго. Подробности о состоянии ледовой переправы уточняются.