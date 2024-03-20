Ледовую переправу на остров Ольхон могут закрыть в ближайшие дни

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, такое решение связано с тем, что из-за высоких дневных температур началось стремительное разрушение льда вдоль береговой полосы. Со стороны материка уже нарушено сопряжение льда с берегом, и в настоящее время съезд автомобилей на переправу затруднён.