В Приморье нашли партию импортной говядины с опасной бактерией

Листерии считаются особо опасными бактериями, потому что выживают в замороженной продукции. Их также сложно уничтожить нагреванием, при температуре 100 градусов они способны выжить несколько минут. Симптомы листериоза у человека могут быть разными в зависимости от того, какие органы пострадали. Особенно тяжело переносят болезнь дети, пожилые люди и беременные женщины, для которых листериоз может грозить потерей ребёнка.