В Приморье нашли партию импортной говядины с опасной бактерией

Проверка выявила в партии замороженной говядины из Колумбии в Приморье опасную бактерию листерию, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе краевого межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили наличие листерий в говядине без костей общей массой более 16,7 тонны. Проверка проходила по госзаданию на складе временного хранения в морском рыбном порту Владивостока.
Информацию о заражённом мясе внесли в автоматизированную систему по ветеринарии «Веста», а затем направили в Центральный аппарат Россельхознадзора и в региональные ветеринарные службы. Ведомство готовит письмо о результатах проб владельцу продукции.
Листерии считаются особо опасными бактериями, потому что выживают в замороженной продукции. Их также сложно уничтожить нагреванием, при температуре 100 градусов они способны выжить несколько минут. Симптомы листериоза у человека могут быть разными в зависимости от того, какие органы пострадали. Особенно тяжело переносят болезнь дети, пожилые люди и беременные женщины, для которых листериоз может грозить потерей ребёнка.