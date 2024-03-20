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В Приморье нашли партию импортной говядины с опасной бактерией

Заражённое мясо прибыло в Владивосток из Колумбии.

Источник: Аргументы и факты

Проверка выявила в партии замороженной говядины из Колумбии в Приморье опасную бактерию листерию, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе краевого межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили наличие листерий в говядине без костей общей массой более 16,7 тонны. Проверка проходила по госзаданию на складе временного хранения в морском рыбном порту Владивостока.

Информацию о заражённом мясе внесли в автоматизированную систему по ветеринарии «Веста», а затем направили в Центральный аппарат Россельхознадзора и в региональные ветеринарные службы. Ведомство готовит письмо о результатах проб владельцу продукции.

Листерии считаются особо опасными бактериями, потому что выживают в замороженной продукции. Их также сложно уничтожить нагреванием, при температуре 100 градусов они способны выжить несколько минут. Симптомы листериоза у человека могут быть разными в зависимости от того, какие органы пострадали. Особенно тяжело переносят болезнь дети, пожилые люди и беременные женщины, для которых листериоз может грозить потерей ребёнка.

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