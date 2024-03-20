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Полиция заинтересовалась дебошем актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска

Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре в Новосибирске. Инцидентом заинтересовались в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Соцсети

По информации издания «Абзац», всё произошло в ночь на 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. В заведение Кологривый пришёл со своими знакомыми примерно в час ночи. Издание сообщает, что в какой-то момент он предложил одной из официанток вступить с ним в близость, а получив отказ, укусил её за ногу.

Камеры видеонаблюдения заведения засняли, как актер толкает и бодает головой людей, пытающихся его утихомирить, а потом ходит по помещению с голым торсом.

— В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Никита Кологривый — звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн». Ему 29 лет, он родился и вырос в Новосибирске.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске мэрия объявит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро.

Егор САФРОНОВ.