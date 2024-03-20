Полиция заинтересовалась дебошем актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска

По информации издания «Абзац», всё произошло в ночь на 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. В заведение Кологривый пришёл со своими знакомыми примерно в час ночи. Издание сообщает, что в какой-то момент он предложил одной из официанток вступить с ним в близость, а получив отказ, укусил её за ногу.