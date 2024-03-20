17 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ с 11 по 17 марта

Как отмечается, в рамках мониторинга за ОРВИ специалисты обследовали 12 тысяч жителей. Чаще всего нижегородцы болеют гриппом, однако встречается и вирусы не гриппозной этимологии, такие как риновирусы, бокавирусы, микоплазма и другие.