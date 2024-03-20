Правительство Кузбасса сообщает, что мошенники создали фейковый аккаунт Сергея Цивилева. Информацию о новом аккаунте от имени губернатора уже передали в полицию.
«Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения моим коллегам и знакомым. Пожалуйста, будьте внимательны, не реагируйте на эти текстовые и голосовые сообщения, особенно на просьбы оказать финансовую помощь», — сказал Сергей Цивилев.
Также на фейковый аккаунт в телеграме утром жаловался глава Юрги Алексей Фомин.
«Мошенники пытаются вступить в диалог с разными людьми. Я общаюсь с жителями на своих официальных страницах в социальных сетях. При поступлении сообщений, звонков якобы от моего имени — блокируйте. Не передавайте мошенникам персональные данные свои и своих родных и знакомых», — пишет чиновник.
А в конце февраля о создании фейкового аккаунта мэра в соцсетях говорил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.