Мошенники создали фейковый аккаунт Сергея Цивилева

«Мошенники пытаются вступить в диалог с разными людьми. Я общаюсь с жителями на своих официальных страницах в социальных сетях. При поступлении сообщений, звонков якобы от моего имени — блокируйте. Не передавайте мошенникам персональные данные свои и своих родных и знакомых», — пишет чиновник.