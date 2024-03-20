Пункт Мамоново-2-Гжехотки закрыт из-за забастовки польских фермеров

Сегодня с 9:00 пункт пропуска Мамоново-2 — Гжехотки не функционирует в связи с тем, что польская сторона не принимает машины. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
"Протестующие третий месяц работники сельского хозяйства Польши объявили о Всепольской генеральной забастовке 20 марта с.г., в среду. Акция пройдет по территории всей Польши (около 40 локаций). В результате протестной акции движение будет заблокировано сельхозтехникой не только в 16 воеводских столицах, но и в малых городах, на подъездных дорогах, автострадах и границах.
Организатором акции является партия «Солидарность», а также локальные инициативные фермеры", — сообщил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.
Организаторы заявили о блокаде Подлясского, Мазовецкого, Западно-Поморского, Варминьско-Мазурского и Дольносленского воеводств. В частности, движение в течение дня будет перекрыто на трассе Гжехотки Е28. Ожидаются проблемы на польско-белорусских участках границы, на границах Польши с Германией, Литвой и Чехией.