Пункт Мамоново-2-Гжехотки закрыт из-за забастовки польских фермеров

"Протестующие третий месяц работники сельского хозяйства Польши объявили о Всепольской генеральной забастовке 20 марта с.г., в среду. Акция пройдет по территории всей Польши (около 40 локаций). В результате протестной акции движение будет заблокировано сельхозтехникой не только в 16 воеводских столицах, но и в малых городах, на подъездных дорогах, автострадах и границах.