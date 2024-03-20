Холодную воду отключат в домах двух улиц Воронежа

— Напомним, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, покрываясь тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой опасности, — предупредили специалисты водоканала.