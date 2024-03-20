Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холодную воду отключат в домах двух улиц Воронежа

В четверг, 21 марта, холодное водоснабжение отключат на три часа в части домов по улицам Ростовская и Цимлянская в Железнодорожном районе Воронежа.

21 марта с 10:00 до 13:00 Росводоканал проведет плановые работы по замене пожарного гидранта в доме № 42 на улице Ростовской. В связи с этим холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Ростовская, дома №№ 30−44 (четная сторона), улица Цимлянская, дома №№ 10−17.

— Напомним, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, покрываясь тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой опасности, — предупредили специалисты водоканала.

ЖКХ