Холодную воду отключат в домах двух улиц Воронежа

21 марта с 10:00 до 13:00 Росводоканал проведет плановые работы по замене пожарного гидранта в доме № 42 на улице Ростовской. В связи с этим холодную воду отключат по следующим адресам:
улица Ростовская, дома №№ 30−44 (четная сторона), улица Цимлянская, дома №№ 10−17.
— Напомним, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, покрываясь тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой опасности, — предупредили специалисты водоканала.