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Запланированы новые совместные проекты с российскими вузами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках узбекско-российского образовательного форума. В частности — совместных проектов узбекистанских вузов с Курчатовским институтом — одним из крупнейших научных центров России, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

После того, как будет подписан документ о сотрудничестве, научные кадры Узбекистана получат возможность участвовать в совместных проектах в сфере:

  • генетики и промышленных биотехнологий;
  • стратегических компьютерных технологий и программных комплексов;
  • ядерных технологий для создания атомной энергетики нового поколения;
  • технологий прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и технологий сверхпроводимости.

Напомним, что премьеры Узбекистана и России запланировали активизировать сотрудничество в сфере образования. На переговорах обсуждалось строительство школ с русским языком обучения, увеличение числа российских педагогов по другим предметам и другие вопросы.

образование