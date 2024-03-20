Запланированы новые совместные проекты с российскими вузами

После того, как будет подписан документ о сотрудничестве, научные кадры Узбекистана получат возможность участвовать в совместных проектах в сфере:
- генетики и промышленных биотехнологий;
- стратегических компьютерных технологий и программных комплексов;
- ядерных технологий для создания атомной энергетики нового поколения;
- технологий прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и технологий сверхпроводимости.
Напомним, что премьеры Узбекистана и России запланировали активизировать сотрудничество в сфере образования. На переговорах обсуждалось строительство школ с русским языком обучения, увеличение числа российских педагогов по другим предметам и другие вопросы.