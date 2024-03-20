В Новочеркасске восстановили движение трамваев по маршруту № 1

В Новочеркасске восстановили движение по трамвайному маршруту № 1. Об этом сообщил руководитель отдела по координации промышленности и транспорта администрации города Константин Максимов.
Ранее составы ходили по укороченной схеме до улицы Беляева. Сейчас специалисты расчищают пути для маршрута № 3, запустить движение по этому направлению планируют 21 марта.
Напомним, электротранспорт на маршрутах № 1 и 3 был временно приостановлен сначала из-за коммунальных сложностей в микрорайоне Соцгород, а потом в связи с подтоплением тяговой подстанции на Хотунке.