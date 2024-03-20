Опубликован топ вечных пробок в Новосибирске

Порой в нашем городе поездка длиной в три километра растягивается на час. Есть пробки, существование которых не зависит ни от погоды, ни от времени суток, ни от других обстоятельств.
Atas.info собрал главные маршруты с дорожными заторами.
Улица Большевистская
Эта улица — страшный сон любого водителя. Проезд отнимает по несколько часов, особенно в час пик. Пробки тянутся от Камышинской до Речного вокзала. Движение тормозят множество светофоров и перекрестков. Весь поток упирается в светофор на пересечении Большевистской и подъема на Коммунальный мост сразу после метро. Не менее затруднено движение и на Ипподромской улице.
Октябрьский мост
Очень хочется надеться, что эта пробка — не навсегда, а только на время ремонта моста, который должен закончиться в ноябре 2024 года. Чтобы хоть как-то решить проблему, врио мэра Олег Клемешов предложил изменить работу светофоров у моста.
Водители не сдерживаются в эмоциях, оставляя сообщения в сервисах, когда попадают в злополучные пробки, в особенности утром и вечером.
«Мне на работу к 8, я до сих пор еду», — написал пользователь в 9:00; «Новосибирская забава — селиться на одном берегу, а искать работу на другом»; «Левый берег кто-то проклял»; «Это правый берег проклят, если на него не попасть»; «Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да».
Димитровский мост
Мост собирает и утром и вечером километровые пробки: это касается направления как на левый, так и на правый берег. Ситуация многократно усугубилась, когда начали строить четвертый мост и частично перекрыли ведущую на мост площадь Труда (о «кольце Ада» будет следующий пункт). По данным сервиса 2GIS, иногда пробки тянутся от Колыванского шоссе и железнодорожной станции «Ипподром» до Димитровского моста и площади Станиславского.
«Кольцо Ада»
Пожалуй, самый сложный участок дорожной сети в Новосибирске, который находится на площади Труда и площади Энергетиков, известен под названием «Кольцо ада». Площадь Труда всегда была сложным местом для проезда. Однако когда началось строительство четвертого моста, водителям, чтобы проехать развязку, приходится проходить через семь кругов ада.
Новосибирцы не скупятся на гневные комментарии в соцсетях. Развязка стала локальным мемом в интернет-пространстве.
«Тещин язык»
«Тёщин язык» — это крутой поворот объезда железной дороги в Ленинском районе Новосибирска. Он соединяет Троллейную улицу с Хилокской. Как утром, так и вечером автомобилисты стоят в пробках. Дорога до площади им. Карла Маркса занимает около 30 минут. Проезд затруднен и на Ордынскую трассу — традиционному направлению дачников в летнее время. Плотность пробок оценивается в час пик на 7−9 баллов.
Горожане пишут шутливые комментарии насчет пробок на «Тещином языке», предположив, что так выглядит начало ада.
Как объяснить такие «адские» пробки? Эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов назвал одну из причин заторов:
— Зачастую слышу рассуждения, что нам надо дороги делать шире. Нет, на самом деле, как правило, ширина дороги играет второстепенную роль. К сожалению, в Новосибирске катастрофически мало развязок двухуровневых. И в тех местах, где транспортные потоки сливаются, где идут массовые перестроения, там и возникают заторные явления.
Ранее «Прецедент» писал: в Новосибирске объявят новый конкурс, чтобы вернуть маршрутку № 7.
Екатерина СОСНИНА.