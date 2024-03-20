Опубликован топ вечных пробок в Новосибирске

Мост собирает и утром и вечером километровые пробки: это касается направления как на левый, так и на правый берег. Ситуация многократно усугубилась, когда начали строить четвертый мост и частично перекрыли ведущую на мост площадь Труда (о «кольце Ада» будет следующий пункт). По данным сервиса 2GIS, иногда пробки тянутся от Колыванского шоссе и железнодорожной станции «Ипподром» до Димитровского моста и площади Станиславского.