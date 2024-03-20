В Хабаровске началось ворошение снега по поручению мэра

Во всех районах Хабаровска предприятия благоустройства начали частично вывозить и ворошить снег. Провести работы поручил мэр Сергей Кравчук в связи с наступлением оттепели, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметил директор МБУ «Север» Виталий Колтанюк, ворошение снега является эффективным и простым мероприятием, ускоряющим естественное очищение территорий от зимних осадков. 20 марта предприятие провело плановые работы по частичному вывозу снега и ворошению снежных масс в районе пересечения улиц Тихоокеанской и Бойко-Павлова.
«В первую очередь техника направляется на участки дорог, где проходят маршруты общественного транспорта, а бригады занимаются ворошением снега на придорожных газонах и снежных валов, а также подбирают мусор, накопившийся под слоем снега за зиму», — рассказали в мэрии.
Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александр Лютов отметил, что мэром города поставлена задача навести порядок в Хабаровске перед весенними праздниками. В настоящее время бригады из МУП «Южное», МБУ «Восток» и «Север» задействовали все необходимые ресурсы, чтобы выполнить поручение в заданные сроки.