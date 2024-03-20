В Хабаровске началось ворошение снега по поручению мэра

Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александр Лютов отметил, что мэром города поставлена задача навести порядок в Хабаровске перед весенними праздниками. В настоящее время бригады из МУП «Южное», МБУ «Восток» и «Север» задействовали все необходимые ресурсы, чтобы выполнить поручение в заданные сроки.