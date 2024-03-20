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Нижегородцам напоминают о приближении сезона активности клещей

Жителей призывают делать прививки.

Источник: Время

Риски нападения клещей на людей повышаются в Нижегородской области с наступлением весны, сообщила замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в телеграм-канале ведомства.

«Напомню, клещи не падают с деревьев. Они поднимаются по одежде и быстро присасываются. Сейчас самое время делать прививки против клещевого энцефалита — первичный комплекс состоит из трех вакцин», — рассказала Садыкова.

Кроме того, нижегородцам рекомендуют внимательно осматривать вещи и домашних питомцев после прогулок.

Ранее сообщалось, что около 17 тысяч человек обратилось в нижегородские медицинские учреждения за прошлую неделю в связи с респираторными инфекциями.

здоровье
флора и фауна