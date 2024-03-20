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Отчитаться о сдаче недвижимости в аренду призывают жителей Хабаровского края

Жителям Хабаровского края, которые в 2023 году сдавали недвижимость в аренду, напоминают, что отчитаться за полученные от этого доходы нужно не позднее 2 мая 2024 года.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю, подать нужно декларацию по форме 3-НДФЛ. Оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) необходимо не позднее 15 июля 2024 года. Размер НДФЛ составляет 13 процентов от общего дохода, полученного за аренду в течение года. Если арендодатель оплачивает НДФЛ, он может воспользоваться правом на налоговый вычет.

Декларацию можно подать в электронном виде через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Арендодатели могут зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении «Мой налог». Ставка налогообложения составляет 4% при расчетах с физическими лицами и 6% — при расчетах с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями. В таком случае налог оплачивается до 25 числа по итогам прошедшего месяца. Статус самозанятого рекомендуется, если в аренду сдается жилая недвижимость. Сдавать в аренду офисные помещения рекомендуется в статусе индивидуального предпринимателя.

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