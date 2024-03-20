Отчитаться о сдаче недвижимости в аренду призывают жителей Хабаровского края

Декларацию можно подать в электронном виде через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Арендодатели могут зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении «Мой налог». Ставка налогообложения составляет 4% при расчетах с физическими лицами и 6% — при расчетах с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями. В таком случае налог оплачивается до 25 числа по итогам прошедшего месяца. Статус самозанятого рекомендуется, если в аренду сдается жилая недвижимость. Сдавать в аренду офисные помещения рекомендуется в статусе индивидуального предпринимателя.