Смеяться разрешается: в рамках недели ЗОЖ во Владивостоке прошла «Йога смеха»

«Йога смеха» собрала вместе приверженцев здорового образа жизни Владивостока в библиотеке им. Муравьева-Амурского в среду, 20 марта. Корр. ИА PrimaMedia посетил данное мероприятие, чтобы подробнее узнать о пользе и особенностях такого вида йоги.
Как отмечают специалисты, йога смеха — это один из наиболее уникальных видов нагрузок. Всего 10 минут данного занятия равны получасу на гребных тренажерах. Смех может помочь снизить стресс, снять боль и послужить профилактикой различных болезней.
«Смех — это очень полезная вещь для нашего организма, благодаря ему мы получаем огромное количество гормона радости — эндорфина, который является природным обезболивающим. Многие болезни идут от напряжения, а смех помогает расслабиться за 15 минут», — рассказала тренер по йоге смеха и представитель международной федерации «Йога смеха» на Дальнем Востоке Оксана Власова.
Мероприятие в библиотеке им. Муравьева-Амурского прошло под руководством Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
«В рамках программы “Здоровый Владивосток” мы проводим мероприятие “Неделя ЗОЖ”. В июне прошлого года оно прошло впервые. В этом году “Неделя ЗОЖ” состоит, по большей части, из лекций, так как на улице еще холодно, а заниматься в помещении хотят не все. Мы планируем проводить такое мероприятие еще и в июне», — поделилась главный специалист управления развития общественных инициатив администрации города Светлана Кудревич.
«Мне очень понравилось занятие, стало намного легче. Изначально мы собирались прийти сюда группой Всероссийского общества глухих, но не все смогли сюда добраться, к сожалению. Хотим пригласить тренера к нам в клуб», — рассказала одна из участниц Ольга Ковтун.