Смеяться разрешается: в рамках недели ЗОЖ во Владивостоке прошла «Йога смеха»

«В рамках программы “Здоровый Владивосток” мы проводим мероприятие “Неделя ЗОЖ”. В июне прошлого года оно прошло впервые. В этом году “Неделя ЗОЖ” состоит, по большей части, из лекций, так как на улице еще холодно, а заниматься в помещении хотят не все. Мы планируем проводить такое мероприятие еще и в июне», — поделилась главный специалист управления развития общественных инициатив администрации города Светлана Кудревич.