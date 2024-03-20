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Мэр Владивостока проверил восстановление подпорной стены на Черняховского

Строители обещают устранить все последствия схода грунта до конца апреля.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Обрушившуюся в феврале во Владивостоке подпорную стену у дома по адресу Черняховского, 7 должны восстановить до 10 апреля. Такую задачу поставил перед строителями мэр Константин Шестаков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, до 15 мая полностью восстановят и благоустройство придомовой территории, которая пострадала после того как значительная часть грунта сползла в строительный котлован.

Во вторник, 19 марта, глава Владивостока побывал на стройке и проверил ход восстановительных работ. В данный момент ведётся укрепление откоса и возводится новая подпорная стена: монтируется армокаркас, идёт бетонирование.

Представители строительной компании заверили, что работы идут в соответствии с четким графиком. До 10 апреля возведут основную часть стены, после чего до 20 апреля сделают обратную засыпку и восстановят все поврежденные коммуникации.