Мэр Владивостока проверил восстановление подпорной стены на Черняховского

Обрушившуюся в феврале во Владивостоке подпорную стену у дома по адресу Черняховского, 7 должны восстановить до 10 апреля. Такую задачу поставил перед строителями мэр Константин Шестаков.
Как сообщает пресс-служба администрации города, до 15 мая полностью восстановят и благоустройство придомовой территории, которая пострадала после того как значительная часть грунта сползла в строительный котлован.
Во вторник, 19 марта, глава Владивостока побывал на стройке и проверил ход восстановительных работ. В данный момент ведётся укрепление откоса и возводится новая подпорная стена: монтируется армокаркас, идёт бетонирование.
Представители строительной компании заверили, что работы идут в соответствии с четким графиком. До 10 апреля возведут основную часть стены, после чего до 20 апреля сделают обратную засыпку и восстановят все поврежденные коммуникации.