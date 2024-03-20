Турфирмы Хабаровского края приостанавливают отправку туристов в Китай

Туристические фирмы Хабаровского края пока не будут отправлять туристов в расположенный напротив Бикинского района уезд Жаохэ. Об этом пишет Biang.ru с отсылкой на сообщения в социальных сетях.
Последние заезды, предположительно, состоятся в субботу, 23 марта, а возвращение — 25 числа. Стоимость путевки начинается от 6,5 тысячи рублей. Затем туристические группы смогут уехать в Поднебесную только в мае.
Также пока нет данных о том, когда планируют убрать понтонный мост через Уссури между Покровкой и Жаохэ. Раньше сообщалось, что его планируют сделать круглогодичным, но позже стало известно, что он все же является временным.
А пока власти Амурской области просят жителей соседних регионов не ездить в Китай во время ледохода. Иначе можно надолго застрять на таможне.