Дружил с Карпиным, давал советы Басте. Чем запомнился Василий Уткин Ростову

Василий Уткин в последние годы неоднократно высказывался по различным поводам о ФК «Ростов». Как правило, заявления были комплиментарными, но в одном из них он всё же раскритиковал донскую команду. Летом 2019 года домашние матчи «Ростова» стали регулярно назначать на 21:30. Это было связано с двумя причинами. Первая — переход Российской премьер-лиги на систему, при которой для удобства показа в прямом эфире все игры тура идут в разное время, не пересекаясь. Вторая — высокая температура в более ранние часы.