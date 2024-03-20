Дружил с Карпиным, давал советы Басте. Чем запомнился Василий Уткин Ростову

Вечером во вторник, 19 марта, стало известно о смерти 52-летнего спортивного комментатора Василия Уткина. Предварительной версией смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Что известный комментатор говорил о футбольном клубе «Ростов» и как в команде отреагировали на трагедию — в материале Rostov.aif.ru.
Лечь спать или смотреть футбол?
Василий Уткин в последние годы неоднократно высказывался по различным поводам о ФК «Ростов». Как правило, заявления были комплиментарными, но в одном из них он всё же раскритиковал донскую команду. Летом 2019 года домашние матчи «Ростова» стали регулярно назначать на 21:30. Это было связано с двумя причинами. Первая — переход Российской премьер-лиги на систему, при которой для удобства показа в прямом эфире все игры тура идут в разное время, не пересекаясь. Вторая — высокая температура в более ранние часы.
ФК «Ростов» тогда жаловался, что это снижает качество игры, да и болельщиков придёт меньше — ведь всем известны проблемы с транспортом донской столицы в поздние часы. Василий Уткин сказал, что это неправильный подход.
«Это очень однобокая позиция, — пояснил он тогда. — Вы просто сами себя почему-то выставляете провинциалами, которым важно вовремя лечь спать, а не посмотреть футбол. Это вопрос вашего выбора, но в моем понимании Ростов — это большой, европейский город, в котором в субботу вечером в июле очень даже можно чем заняться. Ростов не хуже Грозного и абсолютно точно ничуть не хуже Краснодара. В Краснодаре матчи регулярно начинаются в 9 вечера».
Известный комментатор добавил, что если конкретные люди не хотят приходить, вместо них трибуны займут другие.
Хотел стать консультатом Басты.
В донской столице в поле зрения комментатора попадал не только ФК «Ростов». В 2019 году ростовчанин Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, погасил долг «СКА Ростов» и вложил в клуб 10 млн рублей, став его владельцем. Василий Уткин поддержал инвестора, но предупредил, что потребуется существенно больше денег.
«“СКА Ростов” — это городская легенда, — отметил в 2019 году комментатор. — Для существования команды во втором дивизионе 10 миллионов рублей хватит, но дальше понадобится больше».
Тогда же он предложил Басте свою помощь в качестве консультанта.
Уже в 2024 году выяснилось, что Василий Уткин оказался прав — Василий Вакуленко перевёл «СКА Ростов» из профессиональной лиги в любительскую, а на днях получил даже первый скандал. Комментатор назвал рэпера неудачником.
«Он приходит в медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше», — пояснил Василий Уткин.
Без еврокубков.
В конце 2019 года ходили слухи, что из-за финансовых проблем ФК «Ростов» может покинуть главный тренер Валерий Карпин, а также ведущие игроки. Позже руководство клуба опровергло эту информацию. Тем не менее именно денежный вопрос Василий Уткин назвал главным для попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы.
«Карпин сделал команду, которая долго боролась за лидерство и, скорее всего, будет играть в еврокубках, если не подведёт бюджет региона», — заметил тогда спортивный комментатор.
ФК «Ростов» в тот сезон добился права сыграть стыковой матч Лиги Европы, но проиграл на своём поле «Маккаби» из Хайфы.
Поддержал в скандале с «Сочи».
В 2020 году у шести игроков «Ростова» диагностировали коронавирус, из-за чего клуб отправили на карантин. Всё это произошло накануне матча с «Сочи».
Российский футбольный союз предложил команде с берегов Чёрного моря перенести встречу, но в «Сочи» отказали. При этом «Ростову» могло грозить техническое поражение. Васили Уткин раскритиковал соперников дончан.
«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха», — сказал тогда Василий Уткин.
В итоге дончане выставили вместо основных футболистов игроков молодёжки и сыграли со счётом 10:1 в пользу, разумеется, «Сочи».
Дружба с Карпиным.
Смерть журналиста прокомментировали и в руководстве ФК «Ростов», и главный тренер клуба.
«ФК “Ростов” выражает глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким», — написала пресс-служба команды.
«Я в шоке, — цитирует слова главного тренера дончан Валерия Карпина издание “Чемпионат”. — Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что с ним всегда было интересно».