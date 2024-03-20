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Оптимизация в действии: с августа большая часть школ Молдовы сократит штат сотрудников

С августа 2024 года штат сотрудников в школах должен соответствовать количеству учащихся учреждения.

Источник: Комсомольская правда

С августа значительная часть школ сократит штат сотрудников.

С августа 2024 года штат сотрудников в школах должен соответствовать количеству учащихся учреждения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта примарии Кишинева Андрей Павалой, отметив, что это приказ Министерства образования и науки, который особенно затронет малые учреждения. Это произойдет в основном в пригородах, но также и в некоторых школах муниципия, в которых учатся менее 200−300 человек, заявил Павалой на заседании глав муниципальных служб.

По словам чиновника, на уровне страны ситуация хуже, чем в Кишинёве. Директорам образовательных учреждений придётся освободить от должностей в первую очередь управленческий персонал, а также вспомогательный, в том числе школьных психологов. Руководителям учебных заведений придётся прервать рабочие отношения со значительной частью сотрудников этих учреждений, добавил Андрей Павалой.

образование