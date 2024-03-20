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В Нижнем Новгороде в школьное меню хотят ввести альбуминовые продукты

Городская дирекция по организации питания будет увеличивать ассортимент своей продукции.

Источник: Время

Городская дирекция по организации питания, которая обслуживает 158 школьных пищеблоков, и муниципальный Аналитический центр внедряют новую логистическую модель по доставке продуктов, сообщил в своем TG-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Программа позволяет оптимизировать маршруты доставки, время погрузочно-разгрузочных работ, а также средства, которые тратятся на привлечение дополнительных рефрижераторов, — написал Шалабаев. — Все это необходимо для того чтобы доставлять продукты питания в школы в кратчайшие сроки для сохранения их свежести».

Шалабаев подчеркнул, что алгоритмы получения данных с GPS-трекеров, установленных на автомобилях дирекции, уже тестируются.

«И еще о дирекции: к началу следующего учебного года учреждение планирует открыть новый мясной цех и увеличить ассортимент выпускаемой продукции для школ, — написал мэр. — Также в планах расширять меню учеников за счет ввода новых блюд, в том числе с использованием альбуминовых продуктов».

образование