В Нижнем Новгороде в школьное меню хотят ввести альбуминовые продукты

«Программа позволяет оптимизировать маршруты доставки, время погрузочно-разгрузочных работ, а также средства, которые тратятся на привлечение дополнительных рефрижераторов, — написал Шалабаев. — Все это необходимо для того чтобы доставлять продукты питания в школы в кратчайшие сроки для сохранения их свежести».