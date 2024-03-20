Студентов толпа собиралась: как в 70-х выглядели общежития в центре Владивостока

Фотография, представленная музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, вызвала живой интерес у местных жителей. На снимке запечатлены общежития Дальневосточного технического института (ДВТИ) по улице Державина, 57−59, в 1977 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Эта уникальная фотография позволяет окунуться в атмосферу прошлого и взглянуть на обстановку общежитий в центре Владивостока в 70-е годы прошлого века. На заднем плане виднеются высотные здания, а впереди студенты собирались, направляясь к своим временным жилищам.
Общежития в то время были настоящим домом для молодежи, учащейся в университетах и технических институтах. Здесь они жили, учились, общались и делились впечатлениями. Эти сооружения были свидетелями множества историй, связанных с учебой, дружбой и самореализацией.