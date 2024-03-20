Собянин пригласил москвичей придумать новые туристические маршруты по столице

Начинается прием заявок на участие в онлайн-конкурсе туристических маршрутов «Покажи Москву!». Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Всем желающим нужно предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале «Russpass. Бизнес».
«На выбор есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть любым: пешеходным или на разных средствах передвижения. Главное — его уникальность и продуманный сценарий», — рассказал Сергей Собянин.
Выбирать 12 победителей из каждого округа Москвы будут горожане в проекте «Активный гражданин». Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри.
Узнать больше о конкурсе и вдохновиться маршрутами участников предыдущего года можно в «Russpass-журнале».
Итоги состязания подведут в конце июля. Победители получат призы от партнеров, а все лучшие маршруты разместят в туристическом сервисе Russpass.