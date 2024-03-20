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Новый электробусный маршрут Э-4 запустят в Нижнем Новгороде 22 марта

С 22 марта в будние дни на маршруте планируется работа четырех электробусов.

Источник: Время

Электробусный маршрут Э-4 «ЖК Торпедо — Улица Плотникова» планируется запустить в Нижнем Новгороде с 22 марта, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Поскольку еще не оборудована новая разворотная площадка в районе дома № 48 по улице Бориса Видяева, движение по маршруту временно будет осуществляться по сокращенной схеме — до «Улицы Минеева». Затем маршрут будет продлен до «ЖК Торпедо».

С 22 марта в будние дни на маршруте планируется работа четырех электробусов. Кроме того, на маршруте № 4 продолжат работу три троллейбуса утром и два троллейбуса — вечером. До конца марта на маршруте будет работать семь электробусов.

Как отметили в ЦРТС Нижегородской области, электробусы показывают эффективность в перевозке пассажиров по сравнению с троллейбусами. Так, на маршруте Э-11 увеличилось число перевезенных пассажиров на 19%, на маршруте Э-22 — на 8,5%.