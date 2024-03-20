В Иркутске Росгвардия и МЧС провели совместные учения

— По легенде, в одном из служебных помещений Управления произошло возгорание, где был заблокирован огнем сотрудник ведомства. Едкий дым стремительно распространялся по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества, — говорят в МЧС.