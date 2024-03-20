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В Иркутске Росгвардия и МЧС провели совместные учения

Цель таких учений — отработка действий личного состава, а также взаимодействие подразделений МЧС и Росгвардии.

Источник: МЧС РФ

В Иркутске прошла тренировка Росгвардии и подразделений МЧС. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

— По легенде, в одном из служебных помещений Управления произошло возгорание, где был заблокирован огнем сотрудник ведомства. Едкий дым стремительно распространялся по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества, — говорят в МЧС.

К «месту происшествия» выехали пожарные, которые и спасли «заблокированного» с помощью пожарной автолестницы.

Цель таких учений — отработка действий личного состава, а также взаимодействие подразделений МЧС и Росгвардии.

учения