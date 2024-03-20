В правительстве Приморья пролили свет на ситуацию с «канализацией» в Занадворовке

По информации, полученной корр. ИА PrimaMedia от представителей правительства края, оказалось, что в действительности работники предприятия перекачивали дренажную воду из одного колодца в другой. Эта необходимость возникла из-за переполнения колодцев в связи с таянием грунта и угрозой подтопления жилых домов и других объектов инфраструктуры.