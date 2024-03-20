В правительстве Приморья пролили свет на ситуацию с «канализацией» в Занадворовке

В селе Занадворовка Хасанского округа Приморского края местных жителей возмутило решение коммунальной службы. В социальных сетях появилось видео, на котором, по утверждениям пользователей, сотрудники «Примтеплоэнерго» откачивают канализационные отходы многоквартирных домов по улице Гарнизонная и сливают их в реку Амба, сообщает ИА PrimaMedia.
Люди были шокированы подобным поступком и отмечали, что река Амба является нерестовой и проходит по территории национального парка «Земля леопарда».
По информации, полученной корр. ИА PrimaMedia от представителей правительства края, оказалось, что в действительности работники предприятия перекачивали дренажную воду из одного колодца в другой. Эта необходимость возникла из-за переполнения колодцев в связи с таянием грунта и угрозой подтопления жилых домов и других объектов инфраструктуры.
«Весь процесс пришлось выполнять вручную, так как трубопровод для водоотведения находится в плохом состоянии. Добавим, что расстояние от места работ до реки составляет около 200 метров», — отметили в правительстве.
Напомним, в феврале во Владивостоке странный коричневый оттенок воды в бухте Фёдорова, неподалёку от яхт-клуба «7 футов», привлек внимание горожан. Загрязнения исходили из трубы ливневой канализации, расположенной неподалеку.