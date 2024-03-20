Кондитер из Усть-Илимска вышла в финал шоу «Мастер Кондитер» Рената Агзамова

Кондитер из Усть-Илимска Анна Кравченко продолжает свое участие в кулинарном шоу «Мастер-кондитер» (16+) на телеканале «Пятница!». В очередном выпуске пекарь решила, что она не справилась с испытанием, но после дегустации десертов всех четырех участников выпечку Анны Кравченко признали лучшей, женщина стала одной из трех участниц финала шоу «Мастер-Кондитер», она поборется за 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.