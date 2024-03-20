Кондитер из Усть-Илимска вышла в финал шоу «Мастер Кондитер» Рената Агзамова

Кондитер из Усть-Илимска Анна Кравченко продолжает свое участие в кулинарном шоу «Мастер-кондитер» (16+) на телеканале «Пятница!». В очередном выпуске пекарь решила, что она не справилась с испытанием, но после дегустации десертов всех четырех участников выпечку Анны Кравченко признали лучшей, женщина стала одной из трех участниц финала шоу «Мастер-Кондитер», она поборется за 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Уроженка Усть-Илимска в первом испытании приготовила шоколадный фондан, она отметила, что ее кексы получились «мокрыми». Анна Кравченко попыталась исправить ситуацию и убрать лишнее масло салфетками.
«Я практически в финале, а заваливаюсь на такой легкотне», — отметила кондитер из Усть-Илимска.
Но продегустрировав выпечку всех четырех участников, жюри дало хорошую оценку десерту Анны Кравченко. Ренат Агзамов отметил, что женщина начала выстреливать ближе к финалу.
На втором этапе нужно было приготовить торт «Опера». Анна подошла творчески и с помощью кофе нарисовала портрет учителя Рената Агзамова, а также кондитера Сусанны Эскузян. В крем же участница добавила амаретто, чтобы подчеркнуть вкус миндаля.
Эксперты шоу оценили старания кондитера, но подчеркнули, что текстура торта должна была быть плотнее.