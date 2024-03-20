Свадьба на горе. Чем россиян удивят на GrelkaFest-2024 в Шерегеше

12−21 апреля в кузбасском Шерегеше состоится одно из самых долгожданных событий для горнолыжников и сноубордистов России — ежегодный GrelkaFest. Фестиваль, 11 лет назад прославившийся спуском с горы Зелёной в купальниках, стал больше и краше. В этом году организаторы обещают сделать его как никогда масштабным и красивым. kuzbass.aif.ru рассказывает, чем будут удивлять гостей.
10 хедлайнеров.
Весь фестиваль выстроен по принципу 10 — 10 — 10: за 10 дней устроят 10 креативных спусков, 10 open-air концертов и 10 вечеринок, чтобы гости из европейской части страны успели отдохнуть. Запланированы и три новых тематических спуска, в которых может поучаствовать любой желающий. За лучшие костюмы наградят.
«GrelkaFest будет главным позитивным событием весны в России. Мы хотим сделать не просто фестиваль, а “GrelkaLand” — настоящий парк развлечений для сноубордистов и лыжников», — говорит организатор фестиваля Никита Гирин.
Всего будет 10 хедлайнеров фестиваля (часть местных). Среди «звёздных» — Федук, Антоха МС и группа «Cream soda». Будет и секретный аэрокосмический хедлайнер, которого объявят позже.
Фишкой одного из спусков станет молодая пара, которая поженится прямо на горе Зелёной. Расписывать их приедут сотрудники ЗАГСа. За созданием новой семьи проследят больше 500 человек, которые соберутся перед массовым спуском наверху.
«Скользкий биатлон» и «человекобоулинг».
Также организаторы GrelkaFest в Шерегеше зовут жительниц Кузбасса поучаствовать в конкурсе лыжниц и сноубордисток «Мисс Шерегеш-2024». Победительница получит 50 тыс. рублей, первая вице-мисс — 20 тыс. рублей, а вторая вице-мисс — 15 тыс. рублей.
На конкурс уже подано 10 заявок, однако лишь одна от жительницы Калтана. Остальные участницы из других российских городов, среди которых Томск, Новосибирск, Иркутск и т. д. Отличие «Мисс Шерегеш-2024» от других конкурсов красоты в том, что для этого конкурса нужно как минимум уметь стоять на сноуборде или горных лыжах. Жюри оценит красоту, творческие способности и спортивную грацию.
Поучаствовать может любая жительница страны, которая старше 18 лет, выше 165 см и умеет кататься со склонов. Приём заявок продлится до 28 марта.
Пройдёт и чемпионат по «весёлым видам спорта»: «скользкий биатлон» и «человекобоулинг». 20 апреля в трёх турах соревнований жюри оценят художественные прыжки в бассейн в пижамах, прыжки в карнавальных костюмах и проезд вдоль бассейна на горных лыжах в вечернем наряде. Всё серьёзно: смотреть будут и на одежду, и на технику. Победители получат 20 тыс. рублей.
Всего на GrelkaFest ждут около 40 тыс. участников. География широкая: из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сергиева посада, Уфы, Красноярска, Ростова, Якутска… Организаторы лишь просят зарегистрироваться на фестиваль заранее. Так как он вызывает большой ажиотаж, о бронировании жилья тоже лучше подумать заранее. Свободные отели пока есть.
Плюс не страшен.
По предварительному прогнозу погоды середина апреля в Шерегеше ожидается тёплой. Однако руководитель дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов призывает не бояться плюса и объясняет, что снег на горе точно будет, а смысл фестиваля — получить удовольствие от интересного спуска и даже немного позагорать.
Традиционную проблему с отсутствием такси и высокими на них ценами власти тоже решают: перевозчиков стало больше (добавилась 21 брендированная машина одного крупного сервиса), планируют запустить и дополнительные автобусы.
Какие будут спуски с горы по дням?
12 апреля — аэрокосмический спуск (спуск в металлизированных костюмах, шлемах и любой «космической» экипировке).
13 апреля — карнавальный спуск.
14 апреля — свадебный спуск (особенно актуально для тех, кто давно мечтал «выгулять» старое свадебное платье).
15 апреля — спуск «как на работу» (в пору переодеться в доставщиков еды, монтажёров, шахтёров или госслужащих), сюда же приглашают фанатов спортивных клубов.
16 апреля — семейный спуск в стиле фэмили лук — приветствуются одинаковые костюмы (и те самые свитеры с оленями).
17 апреля — лихие 90-е (шуба, цветные лосины, спортивные костюмы Abibas— всё сюда).
18 апреля — пижамный спуск.
19 апреля — спуск «красная дорожка» (шанс спуститься с горы на дорожку в красивых вечерних костюмах).
20 апреля — традиционный и всеми любимый спуск в купальниках. Вечером того же дня состоится дополнительный ночной люминесцентный спуск (со светоотражающими элементами).