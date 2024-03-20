В Перми снимут два сериала и три комедии

Пермская кинокомиссия рассказала, что начался второй этап отбора фильмов, на съемки которых будет выделена субсидия от Пермского края.
Два сериала собирается снять кинокомпания «МЕМ». Работы над одним из них уже идут полным ходом. Съемки остросоциального сериала «Урок» режиссер Сергей Филатов начал в Перми еще 8 января. Они продлятся до конца марта. А осенью в Прикамье эта компания запланированы съемки фантастического сериала «Радар».
Две комедии — «Вышка» и «Улов» — собирается снимать компания «Базелевс».
Еще одну комедию — «Аэропорт» — вскоре начнет снимать продюсерский центр «Клёвафильм».
Семейный фильм о спорте «Кубок Королёва» запланировала кинокомпания «Дженерал Криэйшн».
Свердловская киностудия осенью собирается начать съемки мистической драмы «Цинга».
В 2025 году пройдут съемки драматического проекта «Последний пионер» от кинокомпании «Медиа Тайм».
Пермский продюсерский центр «Капризка» начнет работу над анимационно-документальным проектом «Икота-Икота».
Также в список претендентов на получение рибейта вошла компания «Сильвер продакшн», которая в прошлом году снимала в Прикамье продолжение фильма про верную овчарку — «Пальма 2». Выход картины на экраны ожидается в октябре этого года.