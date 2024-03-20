В Перми снимут два сериала и три комедии

Два сериала собирается снять кинокомпания «МЕМ». Работы над одним из них уже идут полным ходом. Съемки остросоциального сериала «Урок» режиссер Сергей Филатов начал в Перми еще 8 января. Они продлятся до конца марта. А осенью в Прикамье эта компания запланированы съемки фантастического сериала «Радар».