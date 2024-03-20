В Волгограде назвали самые популярные бренды мотоциклов

В прошлом году волгоградцы чаще стали покупать мотоциклы. Спрос на двухколесный транспорт вырос на 7% по сравнению с 2022 годом, подсчитали сотрудники портала «Авито. Авто».
В Волгоградской области мотоциклы подорожали на 13%. Средняя стоимость составила 180 тыс. рублей.
У волгоградцев востребованными остаются российские, белорусские и китайские бренды.
Самыми популярными оказались модели Racer. Их в среднем продавали за 145 тыс. рублей. На них пришлось 18% от общего числа покупок.
Второе место заняли китайские KAYO с 10%. Отечественный бренд Avantis замыкает тройку лидеров — 7%. Востребованными у местных жителей также стали марки Regulmoto (6%) и Minsk (5,6%).
Что касается конкретных моделей, то чаще всего в Волгоградской области выбирают KAYO Basic TT125 и Racer RC300-GY8X Panther.