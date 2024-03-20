Новые деревья, карусели, площадка для электромобилей. На набережной Камы летом появится новая локация

С приходом лета пермяков и гостей города ждет очередное новшество на набережной Камы. Возле Речного вокзала откроется сквер. Его обновленным обликом можно будет полюбоваться уже в июне.
К этому времени там зазеленеют 250 новых деревьев и 2 тысячи кустарников, саженцы которых высадили осенью — ели, сосны, лиственницы, березы, дубы, рябины. Речной воздух будут наполнять ароматом цветники и сирень. Между ними можно будет прогуливаться по облагороженным дорожкам и тропинкам либо посидеть возле них на уютных лавочках.
Новый сквер наверняка полюбится детям. Здесь откроется комната матери и ребенка в отдельном модульном здании. Для детишек поставили качели, лазалки, карусели. Особую площадку предусмотрели для катания на детских электромобилях.
А вот спортивные тренажеры из сквера убрали. Как объяснили в городской администрации, спортзона на набережной теперь находится в другой части — за Камским мостом. Зато от дождика в непогоду и от палящего летнего солнца спасет большой навес, который установили на месте бывшей спортплощадки.
Не забыли о сопутствующей инфраструктуре — сквер будут освещать современные светильники, возле скамеек поставят урны, будут работать два модульных туалета.
А в следующем году нас ждет еще один приятный сюрприз: подрядчики уже начали реконструкцию участка набережной, которая тянется от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Здесь также появится много новых зеленых насаждений, вдоль Камы протянется променадная зона с красивым текстурным покрытием, рядом с ней установят павильон с террасой, разместят спортивные и детские площадки, Также тут оборудуют длинный зигзагообразный спуск со склона, который будет начинаться в районе Цирка.
Работы обещают закончить осенью 2025 года.