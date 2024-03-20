Новые деревья, карусели, площадка для электромобилей. На набережной Камы летом появится новая локация

А в следующем году нас ждет еще один приятный сюрприз: подрядчики уже начали реконструкцию участка набережной, которая тянется от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Здесь также появится много новых зеленых насаждений, вдоль Камы протянется променадная зона с красивым текстурным покрытием, рядом с ней установят павильон с террасой, разместят спортивные и детские площадки, Также тут оборудуют длинный зигзагообразный спуск со склона, который будет начинаться в районе Цирка.