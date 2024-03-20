Из аэропорта Казани с 4 мая запустят прямой авиарейс в Нальчик

С 4 мая из казанского аэропорта запустят прямой авиарейс в Нальчик. Полеты будут осуществляться по субботам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Из столицы Татарстана самолет будет отправляться в 8.00, а прибывать в Нальчик в 11.10. Обратно воздушное судно вылетит в 12.05. В Казани оно окажется в 15.00.
Длительность перелета составит три часа. Пассажиров будет перевозить на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек.
Напомним, из Казани весной 2024 года откроются авиарейсы в Якутск, Кемерово и Улан-Уде.