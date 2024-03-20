На майские праздники воронежцы дважды получат по 4 выходных подряд

На майские праздники в 2024 году воронежцы будут дважды отдыхать по 4 дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно, следует из производственного календаря на 2024 год.
Ранее выходной день с 6 января перенесли на пятницу, 10 мая, а выходной с субботы, 27 апреля, — на понедельник, 29 апреля. Таким образом, воронежцев ждет одна двухдневная рабочая неделя — с 2 по 3 мая. Но рабочая неделя, стартующая 22 апреля, будет шестидневной.
В среду, 8 мая, рабочий день будет сокращенным. Больше в текущем году трех- и четырехдневных выходных не планируется.
Среди недели воронежцы будут отдыхать 12 июня, в День России, который выпадает на среду.
А две субботы в конце года сделают рабочими — 3 ноября перед выходными на День согласия и примирения и 28 декабря перед новогодними праздниками. б.
Ранее стало известно, что в правительстве РФ будут рассматривать и обсуждать предложение сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем.
По словам министра труда Антона Котякова, для закрепления выходного потребуется принять соответствующие нормативные документы, которые на текущий момент не приняты.