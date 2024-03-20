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МЧС просит екатеринбуржцев больше не выходить на лед

Рейд по профилактике происшествий на воде прошел 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике происшествий на воде. Оно состоялся 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— По словам специалистов, лед, образовавшийся нынешней зимой, неоднороден: из-за скачков температуры в нем появились прослойки воздуха, а его структура стала рыхлой, — отметили в мэрии Екатеринбурга.

Из-за внутренних течений, стоков и солнечного тепла лед начинает активно таять. Именно поэтому горожане, выходящие на лед, рискуют провалиться под него.

Специалисты задержали рыбака, разместившегося на подтаявшем льду. Мужчине выписали штраф в пять тысяч рублей. Также сотрудники МЧС проводят школьные занятия. Они посвящены безопасному поведению на льду. Также в городе распространяются специальные листовки.

МЧС