МЧС просит екатеринбуржцев больше не выходить на лед

Специалисты задержали рыбака, разместившегося на подтаявшем льду. Мужчине выписали штраф в пять тысяч рублей. Также сотрудники МЧС проводят школьные занятия. Они посвящены безопасному поведению на льду. Также в городе распространяются специальные листовки.