МЧС просит екатеринбуржцев больше не выходить на лед

В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике происшествий на воде. Оно состоялся 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— По словам специалистов, лед, образовавшийся нынешней зимой, неоднороден: из-за скачков температуры в нем появились прослойки воздуха, а его структура стала рыхлой, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
Из-за внутренних течений, стоков и солнечного тепла лед начинает активно таять. Именно поэтому горожане, выходящие на лед, рискуют провалиться под него.
Специалисты задержали рыбака, разместившегося на подтаявшем льду. Мужчине выписали штраф в пять тысяч рублей. Также сотрудники МЧС проводят школьные занятия. Они посвящены безопасному поведению на льду. Также в городе распространяются специальные листовки.