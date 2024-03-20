До конца 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей

По информации регионального минстроя, до 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей. В этом году завершат ремонт в пяти больницах и поликлиниках, начнут реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается строительство ещё шести объектов здравоохранения.