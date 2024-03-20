До конца 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей

По информации регионального минстроя, до 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей. В этом году завершат ремонт в пяти больницах и поликлиниках, начнут реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается строительство ещё шести объектов здравоохранения.
«Строительная отрасль — локомотив развития экономики Кузбасса, и она должна выйти на качественно новый уровень. Мы создаём свои современные стандарты в архитектуре. Сейчас в регионе мы не занимаемся точечной застройкой, только комплексно, обновляем целые микрорайоны со всей инфраструктурой, социальными объектами, пешеходными зонами, озеленением», — сказал Сергей Цивилев.
Все поликлиники на первых этажах жилых домов ликвидируют, а пациентов переведут в новые медучреждения, которые приведут к единому стандарту (речь об оснащённости, удобстве и доступности для маломобильных пациентов).
В обеих агломерациях также запланировано открытие новых заводов стройматериалов.