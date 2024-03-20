Белгидромет: глобальное потепление особенно повлияло на белорусские зимы

"Последнее десятилетие (2014 −2023 годы) было со средней температурой 8,1 градуса и оказалось теплее всех предыдущих. А средняя температура воздуха последних пяти лет (2019 −2023 годы) составила 8,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,1 градуса'
По словам Кузьмич, глобальные изменения климата особенно сказались на зимней погоде в Беларуси.
«За последние три десятилетия наблюдается четко выраженная тенденция потепления, особенно в зимний период», — отметила замначальника Белгидромета.
В Беларуси изменение климата приводит не только к увеличению числа засушливых дней, но и таких неблагоприятных явлений, как заморозки, сильный ветер, шквалы и смерчи, отметила специалист.
По ее словам, большинство мер, которые помогают адаптироваться к изменениям климата, есть в белорусском законодательстве.
«Особе место в снижении рисков изменения климата занимает повышение уровня информированности населения», — отметила специалист.