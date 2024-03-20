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Пропуск завтрака ухудшает память и концентрацию

Почему пропуск завтрака может оказать негативное влияние на организм.

Источник: Комсомольская правда

Пропуск завтрака может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить производительность и работоспособность в течение дня, сообщила врач-диетолог российской клиники Марьяна Джутова.

— Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить работоспособность в течение дня, — рассказала врач.

Она подчеркнула, что пропуск завтрака может оказать негативное влияние на организм и общее самочувствие человека.

— Завтрак является первым приёмом пищи после ночного голодания и играет важную роль в обеспечении организма необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Поэтому завтракать перед началом рабочего или учебного дня особенно важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, — разъяснила диетолог.

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