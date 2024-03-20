Пропуск завтрака ухудшает память и концентрацию

— Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить работоспособность в течение дня, — рассказала врач.