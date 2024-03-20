В Кемерове на выходной закроют движение для машин на одном участке

Как сообщает мэрия Кемерова, в ночь с пятницы, 22 марта, на субботу закроют движение для машин на участке улицы Тухачевского от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев. Другие перекрёстки останутся открытыми. К домам по улице Железнякова с улицы Тухачевского также можно будет свободно.