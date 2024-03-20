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В Кемерове на выходной закроют движение для машин на одном участке

Ограничения коснутся участка улицы Тухачевского от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщает мэрия Кемерова, в ночь с пятницы, 22 марта, на субботу закроют движение для машин на участке улицы Тухачевского от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев. Другие перекрёстки останутся открытыми. К домам по улице Железнякова с улицы Тухачевского также можно будет свободно.

«На участке будут завершаться работы по присоединению инженерных сетей в рамках комплексного развития территории заискитимской части города Кемерово», — объясняют сотрудники администрации.

В ночь с воскресенья на понедельник проезд откроют. Пока участок будет перекрыт, автобусы будут двигаться в обоих направлениях по маршруту: пр. Ленина, ул. Терешковой, пр. Химиков, ул. Тухачевского и дальше как обычно.