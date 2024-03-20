Столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность, — отметил Петр Бирюков. — Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды».
В настоящее время толщина льда на Москве-реке в районе Серебряного бора и Карамышевской набережной не превышает 15 сантиметров, в заливах и поймах она составляет от 18 до 38 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 35 сантиметров.
Как подчеркнул Петр Бирюков, замеры толщины льда проводятся регулярно, на особом контроле находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, а также катки на естественных водоемах. Для патрулирования водной акватории спасатели используют более 20 судов на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50−80 километров в час.
В комплексе городского хозяйства отметили, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.