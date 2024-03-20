Супермодель из семьи шахтера: как уроженка Еманжелинска влюбила в себя Роналду, Брэдли Купера и Канье Уэста

В 2005 Джикидзе пригласил Ирину Шайхлисламову в Париж. Для старта успешной fashion-карьеры все было готово, за исключением одного. И, согласившись на предложение своего нового агента, Ирина приняла решение взять псевдоним, на две трети сократив свою родную фамилию. С тех пор она известна как Ирина Шейк (эта не вполне верная транскрипция тоже перекочевала в русский обиход с Запада). Надо сказать, что сокращение фамилии ради простоты восприятия людьми за рубежом — явление нередкое. Один из самых знаменитых примеров — танцовщик Георгий Баланчивадзе, в 1920-е гг. эмигрировавший из Советской России, также начавший карьеру в Париже, и прославившийся как Джордж Баланчин — основоположник современного неоклассического балетного искусства.