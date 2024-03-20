Супермодель из семьи шахтера: как уроженка Еманжелинска влюбила в себя Роналду, Брэдли Купера и Канье Уэста

Важными событиями светской хроники 2010-х гг. стали публичные романы супермодели Ирины Шейк с нападающим «Реал Мадрида» Криштиану Роналду и многократным номинантом на «Оскар», актером и продюсером Бредли Купером. Именно тогда необычное имя россиянки, уже имевшее вес в fashion-бизнесе, стало широко известно по всему миру. Как и ее происхождение: из простой семьи в шахтерском городке на Южном Урале — многие за океаном именно благодаря ей впервые узнали что-то о нашем регионе.
38-летняя Ирина Шейк и сегодня не сходит с самых престижных подиумов и обложек ведущих глянцевых изданий. Напомним вам о ее прошлом и пути к славе и мы — в рамках юбилейного цикла «Декады и герои: Южный Урал», посвященного 90-летию Челябинской области.
Будущая звезда мировой моды Ирина Валерьевна Шайхлисламова появилась на свет 6 января 1986 года в Еманжелинске. Ее отец был шахтером, мама — преподавателем музыки, в браке родилось двое детей — старшая Татьяна и младшая Ирина.
Валерий Шайхлисламов скончался, когда Ирине было 14 лет. Татарин по национальности, он подарил дочери восточные черты внешности, что вкупе с высоким ростом, по общему признанию, сыграло в ее карьере большую роль. Однако в школе Ирину за это, наоборот, дразнили — у девочки и мысли не было о модельной карьере с таким отношением сверстников.
По окончании 9 классов Ирина Шайхлисламова переехала в Челябинск и поступила в колледж на маркетолога. Лишь в большом городе ее яркую от природы внешность смогли оценить по достоинству: это произошло в челябинской школе моделей «Светлана». Ирину туда позвала старшая сестра, которая уже некоторое время там училась.
Совсем скоро Ирина победила на городском конкурсе красоты «Супермодель-2004»: то был первый ее серьезный успех на новом поприще и первый серьезный гонорар — 60 тысяч рублей. После победы она отправилась на федеральный этап конкурса, где произошла судьбоносная встреча — девушку родом из маленького шахтерского городка заметил модельный скаут Гия Джикидзе. Этот человек известен тем, что во многом способствовал появлению тренда на русских топ-моделей на Западе и запустил карьеры многих будущих звезд подиума, самая яркая из которых — Наталья Водянова.
В 2005 Джикидзе пригласил Ирину Шайхлисламову в Париж. Для старта успешной fashion-карьеры все было готово, за исключением одного. И, согласившись на предложение своего нового агента, Ирина приняла решение взять псевдоним, на две трети сократив свою родную фамилию. С тех пор она известна как Ирина Шейк (эта не вполне верная транскрипция тоже перекочевала в русский обиход с Запада). Надо сказать, что сокращение фамилии ради простоты восприятия людьми за рубежом — явление нередкое. Один из самых знаменитых примеров — танцовщик Георгий Баланчивадзе, в 1920-е гг. эмигрировавший из Советской России, также начавший карьеру в Париже, и прославившийся как Джордж Баланчин — основоположник современного неоклассического балетного искусства.
После смены фамилии Ирина Шейк два года много работала в Европе и США. Английский ей приходилось учить на ходу, а жить в небольшой квартирке с другими такими же моделями. В 2007-м Шейк получает предложение стать амбассадором итальянского бренда женского белья Intimissimi. С этого момента к ней пришла мировая слава — неотъемлемой ее частью являются публичные любовные интриги.
В 2010-м Ирину Шейк заметили на острове Корсика в компании Криштиану Роналду — с ним она познакомилась во время съемок для бренда Armani. О романе суперфутболиста и супермодели немедленно поползли слухи: папарацци быстро выяснили, что Ирина Шейк переехала к Роналду в Мадрид. А год спустя футболист даже сделал ей предложение.
Роман Шейк и Роналду продолжался пять лет и назвать его счастливым было сложно. Как минимум трижды их отношения были на грани из-за интриг спортсмена с моделью Андрессой Урак, телеведущей Лусией Виллалон и даже с официанткой. В итоге разрыв произошел по инициативе самой Ирины Шейк — нападающего «Реал Мадрида» она впоследствии назвала «инфантильным и безответственным мужчиной».
В том же 2015 году светскую хронику встряхнула новость о новом романе Ирины Шейк — с американским киноактером и продюсером Брэдли Купером. Через год он сделал ей предложение, тогда же стало известно, что Шейк ждет от него ребенка — в декабрьском показе бренда нижнего белья Victoria’s Secret модель принимала участие уже беременной. Родившейся в 2017 году дочери пара дала имя Леа де Сьен.
Впрочем, и этот звездный союз оказался не навсегда: через год после свадьбы, в 2019 году пара разорвала отношения. Ирина с дочерью стали жить отдельно, хотя супругу было позволено видеться с Леей. Утверждается, что причиной разрыва стал роман Брэдли Купера с Леди Гагой, который якобы возник на съемках фильма «Звезда родилась» с певицей в главной роли. Официально ни Шейк, ни Купер эти слухи не подтверждали, а дружеские отношения сохранили даже после расставания.
После разрыва с Купером ходили слухи о романе Ирины Шейк с рэпером Канье Уэстом: она снялась в клипе на его песню Power, а в другом своем треке, Christian Dior Denim Flow, он даже упомянул ее по имени. Впрочем, никакого подтверждения этой связи так и не появилось.
В этом году модельной карьере Ирины Шейк исполнится двадцать лет — столько времени прошло от первой ее победы на городском модельном конкурсе. Шейк до последнего времени нередко бывала в России, причем не только в Москве, но и на малой родине: в родном Еманжелинске она оказывала благотворительную помощь местному роддому и детскому отделению районной больницы. Ежегодные и многократные ее появления на высоких подиумах и обложках ведущих глянцевых изданий говорят об исключительно высоком статусе, который завоевала в западном мире уральская красавица.