В Уфе названы зоны риска во время весеннего паводка

При таких показателях в Уфе в зоне риска могут оказаться несколько районов: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский.
Неудобства могут грозить и жителям Советского района, в низменностях которого есть улицы, где во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода.
По вопросам подготовки к весеннему половодью можно круглосуточно обращаться в Управление гражданской защиты Уфы: Дёмский район — ул. Центральная, 32,
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на правительственном ВКС Глава республики Радий Хабиров акцентировал внимание на готовности Башкирии к прохождению паводка-2024.