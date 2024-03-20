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В Уфе названы зоны риска во время весеннего паводка

По предварительному прогнозу Башгидромета, в Уфе уровень воды в реке Белой может подняться до 770 см, реки Уфы — до 810 см, из-за чего существует риск подтопления территорий грунтовыми и талыми водами.

Источник: Башинформ

При таких показателях в Уфе в зоне риска могут оказаться несколько районов: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский.

Неудобства могут грозить и жителям Советского района, в низменностях которого есть улицы, где во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода.

По вопросам подготовки к весеннему половодью можно круглосуточно обращаться в Управление гражданской защиты Уфы: Дёмский район — ул. Центральная, 32, +7 (347) 281−13−00, Калининский район — ул. Мушникова, 28, +7 (347) 216−52−10, Кировский район — ул. Коммунистическая, 22/1, +7 (347) 251−88−71, Ленинский район — ул. Гафури, 103, +7 (347) 216−50−24, Октябрьский район — ул. Шафиева, 28, +7 (347) 237−97−99, Орджоникидзевский район — ул. Мира, 6, +7 (347) 242−13−15, Советский район — ул. Бессонова, 2а, +7 (347) 282−30−63.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на правительственном ВКС Глава республики Радий Хабиров акцентировал внимание на готовности Башкирии к прохождению паводка-2024.

МЧС