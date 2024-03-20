Санкции в отношении российского гонщика с белорусскими корнями будут отменены

«Суд общей юрисдикции аннулирует акты о сохранении Никиты Мазепина в списках лиц, к которым применяются ограничительные меры», — говорится в постановлении.
Семейные связи с отцом, выходцем из Беларуси и гендиректором «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным, суд посчитал недостаточными для того, чтобы сохранять Никиту Мазепина в санкционных списках.
Под санкции сын Дмитрия Мазепина попал в марте 2022 года — «за связи» со своим отцом. Позже гонщик опротестовал это решение в суде ЕС. В марте 2023 года Никите Мазепину разрешили посещение территории Евросоюза для участия в соревнованиях «Формулы-1», но с условием — он должен выступать в нейтральном статусе.
Мазепин — бывший гонщик «Формулы-1». В Королевских гонках он провел один сезон — в 2021 году в американской команде Haas, однако ни разу не финишировал в очковой зоне. В 2022 году команда расторгла контракт с Мазепиным и титульным спонсором — «Уралкалием».
Позже Мазепин выступал в ралли «Шелковый путь» и вместе со штурманом Антоном Власюком выиграл его в классе мотовездеходов (Т-3). В прошлом году россиянин выступал в азиатской серии Ле-Ман.