Санкции в отношении российского гонщика с белорусскими корнями будут отменены

Под санкции сын Дмитрия Мазепина попал в марте 2022 года — «за связи» со своим отцом. Позже гонщик опротестовал это решение в суде ЕС. В марте 2023 года Никите Мазепину разрешили посещение территории Евросоюза для участия в соревнованиях «Формулы-1», но с условием — он должен выступать в нейтральном статусе.