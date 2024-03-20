Сергей Кузнецов оценил грядущий паводок и призвал застраховать имущество

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов оценил подготовку к паводку и призвал граждан застраховать своё имущество. Всего в зону подтопления в городе попадает 2 159 домов в Водном, Абагуре-Лесном, 6 километре, Бунгуре, Разъезде Абагуровском, Абашево, Байдаевке, Притомском, Форштадте, Кульяновке, Нижне-Островской площадке и посёлке Телеуты.
«По прогнозам синоптиков влагозапасы и снегозапасы в этом году находятся в норме, ниже уровня прошлого года. Однако на паводок у нас влияет количество осадков и температура воздуха в апреле. При благоприятной весенней погоде, быстром таянии снега возможны паводковые ситуации. Весеннее половодье ожидается во второй половине апреля», — пишет глава города.
Он поручил главам районов и заместителям еженедельно объезжать потенциально опасные участки, проверять технику, оборудование, гидросооружения. Главное, по его словам, — очистить отводные каналы, водопропускные трубы, отстойники. Во всех районах подготовлены пункты временного размещения, заключены договоры на поставку питания и медицинское обслуживание.
Мы писали, что до 1 апреля жители региона могут застраховать своё имущество от паводка. С этого года господдержку на страхование получат и участники СВО.