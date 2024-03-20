Сергей Кузнецов оценил грядущий паводок и призвал застраховать имущество

«По прогнозам синоптиков влагозапасы и снегозапасы в этом году находятся в норме, ниже уровня прошлого года. Однако на паводок у нас влияет количество осадков и температура воздуха в апреле. При благоприятной весенней погоде, быстром таянии снега возможны паводковые ситуации. Весеннее половодье ожидается во второй половине апреля», — пишет глава города.