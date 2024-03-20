«Когда уходят такие люди, на душе пустеет»: Президент ФК «Урал» поделился воспоминаниями о Василии Уткине

В Москве 19 марта в возрасте 52 лет скончался известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выразил соболезнования в связи с его смертью и вспомнил эпизоды из жизни, связанные с Василием Уткиным. Впервые Григорий Иванов встретился с покойным журналистом на кубке России по мини-футболу.
— Многие люди к нему подходили, благодарили за работу. Тогда впервые увидел его вживую. Забавный момент. Он заходит в зал с оператором. Тут же вылетает мяч с паркета и попадает Василию в лоб. Больше на мини-футболе его не видел, — передает слова президента «Урала» пресс-служба футбольного клуба.
Также Григорий Иванов виделся с Василием Уткиным на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге, где тот вышел на поле в качестве вратаря московской команды, чемпионате Европы по футболу в 2004 году перед игрой сборной России в Португалии и на других спортивных мероприятиях. Он отмечает, что к футбольному комментатору всегда было приковано внимание многих людей — с журналистом хотели разговаривать, фотографироваться, Уткина благодарили за работу.
— Знаю многих людей, которые с ним общались близко. Все говорят про Василия много положительного. Да, мы все слышали много критики от него. Но он делал это рассудительно и по делу. И из его критики можно было делать полезные выводы, — добавил Григорий Иванов.
Он отметил талант Василия Уткина как комментатора, журналиста и блогера, воспитавшего целое поколение профессионалов. Президент ФК «Урал» отдал Уткину должное и за передачу «Футбольный клуб», в которой тот «интересно рассказывал нам всем о футболе».
— Талантливый человек талантлив во всём, — говорит Григорий Иванов. — По вчерашним высказываниям людей можно сделать вывод, что для многих уход Василия является большой потерей. В любительском футболе ему удалось создать команду. Без него она, конечно же, осиротеет. Я читал его несколько интервью про это детище. Ощущалось, что он искренне любил это дело.
Ранее футбольный клуб «Урал» и екатеринбургский комментатор каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер» Борис Аболин выразили соболезнования в связи со смертью популярного спортивного комментатора. Борис Аболин с сожалением отметил, что так и не смог лично пообщаться с Василием Уткиным.