«Когда уходят такие люди, на душе пустеет»: Президент ФК «Урал» поделился воспоминаниями о Василии Уткине

Также Григорий Иванов виделся с Василием Уткиным на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге, где тот вышел на поле в качестве вратаря московской команды, чемпионате Европы по футболу в 2004 году перед игрой сборной России в Португалии и на других спортивных мероприятиях. Он отмечает, что к футбольному комментатору всегда было приковано внимание многих людей — с журналистом хотели разговаривать, фотографироваться, Уткина благодарили за работу.