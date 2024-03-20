Житель Ростова выставил на продажу «Ковид нерукотворный» за 1 млн рублей

К слову, среди объявлений из Ростова-на-Дону есть еще несколько картин, что называется, на миллион. В частности, предлагают якобы «точную копию работы Руфина Судковского “Штиль” и “полотно Ильи Репина “Пушкин на экзамене 8 января 1815 года”.