Житель Ростова выставил на продажу «Ковид нерукотворный» за 1 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу картину «Ковид нерукотворный» за 1 млн рублей. Как выяснилось, объявление уже около двух недель опубликовано на одной из интернет-площадок.
— Картина маслом 50×50 2020 года. Написана во время локдауна. Что такое миллион по сравнению с визуализированной вечностью мысли, — философски отметил продавец.
Полотно, по всей видимости, все еще находится у владельца, в Октябрьском районе донской столицы. С 7 марта предложение набрало 358 просмотров.
К слову, среди объявлений из Ростова-на-Дону есть еще несколько картин, что называется, на миллион. В частности, предлагают якобы «точную копию работы Руфина Судковского “Штиль” и “полотно Ильи Репина “Пушкин на экзамене 8 января 1815 года”.
Добавим, ранее в донской столице продавали кота 23,5 млн рублей.