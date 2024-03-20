21 участок дорог может затопить из-за паводка в Нижегородской области

21 участок автодорог может затопить из-за паводка в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов на пресс-конференции 20 марта.
— Пока погода нам благоприятствует. Ночью у нас небольшие, но минусовые температуры, что позволяет снегу сходить более плавно. И пока «большой воды» не ожидается, — подчеркнул Роман Низов.
Напомним, ранее мы сообщали, что лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 30 марта по 8 апреля ожидается вскрытие Оки.