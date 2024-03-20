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21 участок дорог может затопить из-за паводка в Нижегородской области

МЧС дали предварительный прогноз весеннего половодья.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

21 участок автодорог может затопить из-за паводка в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов на пресс-конференции 20 марта.

— Пока погода нам благоприятствует. Ночью у нас небольшие, но минусовые температуры, что позволяет снегу сходить более плавно. И пока «большой воды» не ожидается, — подчеркнул Роман Низов.

Напомним, ранее мы сообщали, что лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 30 марта по 8 апреля ожидается вскрытие Оки.

МЧС