Экстремально ранняя дата: 27 марта начнется «Парад тюльпанов 2024»

Южный берег Крыма замер в предвкушении масштабной выставки весенних цветов. Судя по главной клумбе Никитского сада, осталось совсем чуть-чуть времени до официального открытия «Парада тюльпанов 2024».
— Всего на выставочной клумбе 151 сорт, из которых уже половина раскрыли бутоны. И решено провести официальное открытие Парада тюльпанов 27 марта, — рассказала КП-Крым Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада. — Это экстремально ранняя дата, что вполне ожидаемо, ведь в этом году тюльпаны начали цвести еще зимой — в феврале.
Символ весны чутко отреагировал на хорошее настроение матушки природы — в этом году тюльпаны необычно рано начали цвести. Не зря же крымские ученые считают, что климат на полуострове становится мягче.
Уже сейчас попадаешь в Никитский сад, и от красоты разбегаются глаза и кружится голова: все луковичные хороши и восхитительны!
Но и среди такого многообразия форм и расцветок, есть привлекающие внимание своей уникальностью и неповторимостью.
— В Никитском саду зацвел сорт «Crown of Dynasty» с самой редкой у тюльпанов короновидной формой цветка, — рассказала Вера Зыкова.
Всего пять сортов с короной на «голове», то есть на стебельке, можно будет увидеть на «Параде тюльпанов 2024».
У прелестных растений изящно изогнутые плотные лепестки, которые делают их больше похожими на розы, чем на тюльпаны. Сладкоежкам нежнейшая окраска и форма, наверняка, напомнит розочку из крема на торте.
Возможно, один из короновидных сортов гости Никитского сада признают самым великолепным, и он станет Генералом «Парада тюльпанов 2024».