Экстремально ранняя дата: 27 марта начнется «Парад тюльпанов 2024»

— Всего на выставочной клумбе 151 сорт, из которых уже половина раскрыли бутоны. И решено провести официальное открытие Парада тюльпанов 27 марта, — рассказала КП-Крым Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада. — Это экстремально ранняя дата, что вполне ожидаемо, ведь в этом году тюльпаны начали цвести еще зимой — в феврале.