Стало известно, что за вспышка озарила небо в Московском районе Петербурга

В ночь на 20 марта небо на юге Петербурга озарила яркая вспышка — ее могло спровоцировать короткое замыкание на подстанции «Чесменская» в Московском районе.
Вспышка была настолько мощной, что ее было видно даже из самого центра. Читатели «Фонтанки» также сообщали в редакцию о том, что в половине первого ночи «над Московским либо ближе к Фрунзенскому району небо осветилось желтой вспышкой». О громких звуках, сопровождающих вспышку, не сообщалось. «Примерно в половине первого ночи отключилось на пару минут электричество», — говорит читательница Анна.
Локализовать источник вспышки удалось с помощью трех видеокамер, которые указывали на эпицентр в районе «СКА Арены».
Подстанция принадлежит филиалу ПАО «Россети» — Магистральные электрические сети Северо-Запада. «Фонтанка» обратилась за комментарием к компании. «В 00:28 20 марта 2024 года для предотвращения технологического нарушения на подстанции 220 кВ “Чесменская” сработала защитная автоматика. Оборудование не повреждено, оно функционирует штатно. Последствий для электроснабжения потребителей нет», — сообщили в «МЭС Северо-Запада».
Ранее мощная вспышка кислотно-зеленого цвета озарила небо в Подмосковье. Оказалось, что это было короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранено.