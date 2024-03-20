Стало известно, что за вспышка озарила небо в Московском районе Петербурга

Вспышка была настолько мощной, что ее было видно даже из самого центра. Читатели «Фонтанки» также сообщали в редакцию о том, что в половине первого ночи «над Московским либо ближе к Фрунзенскому району небо осветилось желтой вспышкой». О громких звуках, сопровождающих вспышку, не сообщалось. «Примерно в половине первого ночи отключилось на пару минут электричество», — говорит читательница Анна.