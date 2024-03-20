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Смотровая площадка Центра семьи «Казан» вновь откроется для посетителей

Она будет работать с 10:00 до 20:00.

Источник: Татарстан 24

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» снова открывается для посетителей эту пятницу, 22 марта, после зимнего перерыва.

Гости смогут насладиться захватывающим панорамным видом на Казань с высоты 32 метра и отправиться в аудио-путешествие по городу с помощью аудиогида «Казань — город на ладони».

Смотровая будет работать с 10:00 до 20:00, при этом с 14:30 до 15:00 запланирован технический перерыв.

Ранее мы писали, что в центре Казани стартовали работы по благоустройству сквера Котельникова. План реконструкции включает в себя обновление площадки для создания уютного места отдыха между улицами Максима Горького и Карла Маркса.