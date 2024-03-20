Смотровая площадка Центра семьи «Казан» вновь откроется для посетителей

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» снова открывается для посетителей эту пятницу, 22 марта, после зимнего перерыва.
Гости смогут насладиться захватывающим панорамным видом на Казань с высоты 32 метра и отправиться в аудио-путешествие по городу с помощью аудиогида «Казань — город на ладони».
Смотровая будет работать с 10:00 до 20:00, при этом с 14:30 до 15:00 запланирован технический перерыв.
Ранее мы писали, что в центре Казани стартовали работы по благоустройству сквера Котельникова. План реконструкции включает в себя обновление площадки для создания уютного места отдыха между улицами Максима Горького и Карла Маркса.