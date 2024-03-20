В мэрии пообещали избавить Екатеринбург от пробок

Также в планах городской администрации — увеличение платного парковочного пространства, в котором на сегодня насчитывается 2 346 мест. Это количество будет увеличено до 2,9 тыс. машино-мест. В перспективе власти Екатеринбурга полагают, что платная парковочная зона может охватить 17 тыс. мест.