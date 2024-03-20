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В мэрии пообещали избавить Екатеринбург от пробок

Власти Екатеринбурга планируют снизить уровень пробок на дорогах, отрегулировав светофоры. Как пояснили в администрации города, эта работа скоро начнется на отдельных участках дорог.

Предполагается, что при грамотном подходе к регулированию светофоров плотность транспортного движения на дорогах удастся снизить на 20−25%. Отдельно в городской администрации отметили, что уже обновлен и состав Центра организации движения, который занимается трафиком.

Также в планах городской администрации — увеличение платного парковочного пространства, в котором на сегодня насчитывается 2 346 мест. Это количество будет увеличено до 2,9 тыс. машино-мест. В перспективе власти Екатеринбурга полагают, что платная парковочная зона может охватить 17 тыс. мест.

Напомним, в конце января стало известно об увольнении директора Центра организации движения Данила Меркулова. В декабре 2023 года суд оштрафовал его за нарушение порядка согласования сделки на сумму свыше 150 млн рублей для развития умных дорожных систем. Сумма штрафа составила 764 тыс. рублей.