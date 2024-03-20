Режим «черного неба» в Челябинске продлен еще на трое суток, до вечера 23 марта

Ночью 21 марта будет минус 9−14, на юге — 15−20 градусов. Днем в четверг прогнозируется плюс 5−10, в низинах — до плюс двух градусов. В ближайшие сутки малооблачно, без осадков, ветер западной четверти, его скорость 2−7 м/с, завтра днем в северных районах порывы до 12 м/с.