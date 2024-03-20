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Режим «черного неба» в Челябинске продлен еще на трое суток, до вечера 23 марта

Режим «черного неба» в пяти городах Челябинской области продлен еще на трое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 753 мм рт. ст. +7°

По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 22.00 субботы, 23 марта, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Златоусте продлено предупреждение о НМУ первой степени.

Кроме того, с 19.00 20 марта оно будет действовать в Карабаше и Аше.

Напомним, смог во многих городах Южного Урала наблюдается с 17 марта.

Ночью 21 марта будет минус 9−14, на юге — 15−20 градусов. Днем в четверг прогнозируется плюс 5−10, в низинах — до плюс двух градусов. В ближайшие сутки малооблачно, без осадков, ветер западной четверти, его скорость 2−7 м/с, завтра днем в северных районах порывы до 12 м/с.

Ночью 22 марта ожидается минус 6−11, на юге — 15−20, днем в пятницу будет плюс 3−8. Ночью 23 марта, по предварительным расчетам, столбики термометров опустятся до минус 5−10, на юге — 10−15 градусов. Днем в субботу плюс 4−9. В пятницу и субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.

В Челябинске ночью 21 марта будет минус 10−12, 22 марта — минус 8−10, 23 марта — минус 7−9. Днем в четверг ожидается плюс 7−9, пятницу и субботу — плюс 6−8 градусов.