Режим «черного неба» в Челябинске продлен еще на трое суток, до вечера 23 марта

По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 22.00 субботы, 23 марта, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Златоусте продлено предупреждение о НМУ первой степени.
Кроме того, с 19.00 20 марта оно будет действовать в Карабаше и Аше.
Напомним, смог во многих городах Южного Урала наблюдается с 17 марта.
Ночью 21 марта будет минус 9−14, на юге — 15−20 градусов. Днем в четверг прогнозируется плюс 5−10, в низинах — до плюс двух градусов. В ближайшие сутки малооблачно, без осадков, ветер западной четверти, его скорость 2−7 м/с, завтра днем в северных районах порывы до 12 м/с.
Ночью 22 марта ожидается минус 6−11, на юге — 15−20, днем в пятницу будет плюс 3−8. Ночью 23 марта, по предварительным расчетам, столбики термометров опустятся до минус 5−10, на юге — 10−15 градусов. Днем в субботу плюс 4−9. В пятницу и субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 21 марта будет минус 10−12, 22 марта — минус 8−10, 23 марта — минус 7−9. Днем в четверг ожидается плюс 7−9, пятницу и субботу — плюс 6−8 градусов.